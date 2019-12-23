نصير شمة: ايران تشكل الضرر الاكبر لوحدة الشعب العراقي

2019/12/23 | 01:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بين الملحن العراقي، نصير شمة، اليوم الاثنين، ان ايران تشكل الضرر الاكبر لوحدة الشعب العراقي.

وكتب في منشور على الفيسبوك تابعته "الغد برس"، ان "معظم مشاكل العراق وشعبه تقف خلفها إيران وعملائها وأذرعها بشكل صريح وواضح، وهذا لاينفي تدخل دول أخرى، لكن ما يشكل الضرر الأكبر لوحدة الشعب العراقي هو نظام إيران، ولو جاءت حكومة ملائكة لن تستطيع خدمة العراق لأن حكام إيران يعتقدون أن بلدنا غنيمتهم، وهكذا يفعلون مع بقية الدول".

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