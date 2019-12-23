هيئة طبية: لا دليلا يثبت صدق فعالية ادوية الرشاقة والتخسيس

2019/12/23 | 01:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صحة

كشفت الهيئة الألمانية لاختبار السلع، أنه "لا دليلا يثبت صدق هذه الوعود، بل وتترتب على هذه الأدوية غالباً آثار جانبية".

وتوصلت الهيئة لهذه

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