79 مليون بيضة تم تسويقها خلال 6 اشهر لدعم الاسواق المحلية

2019/12/23 | 01:15 - المصدر: العهد نيوز

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اعلنت مديرية زراعة كربلاء، امس الأحد، أن "مشاريع بيض المائدة سوقت أكثر من 79 مليون بيضة خلال النصف الأول من عام 2019

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