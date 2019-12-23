اعتقال الناشط الكربلائي فاضل الغزي في بابل اثناء عودته من الناصرية

2019/12/23 | 01:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

أفاد مصدر امني، الاحد، بان محتجين اقدموا على قطع جسر الديوانية - النجف، احتجاجا على الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عددا من من المحتجين قطعوا الطريق السريع الواصل بين البصرة وبغد

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني من داخل محافظة ديالى، اليوم الاحد، بتجدد الاشتباكات العشائرية في ابي صيدا شمال شرق المحافظة

وقال المصدر ان "الاشتباكات العشائرية في ابي صيدا تجددت بعد هدوء نسبي استمر ساعات ".

واوضح المصدر، ان &quo

بغداد اليوم - ديالى

اكد مصدر امني في محافظة ديالى، الاحد، عن احباط محاولة تسلل لتنظيم داعش في قاطع شمال المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" عناصر مسلحة من تنظيم داعش حاولت التسلل الى نقاط الجيش في حاوي ام الكرامي في اقصى ش

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