الموسوي : الكتلة الاكثر عددا توافقيا التفاف على الديمقراطية

2019/12/23 | 01:24 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- اعتبر القاضي جعفر الموسوي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ان الكتلة الأكثر عددا توافقيا يعد “التفافا على الديمقراطية وغدرا لارادة الشعب“.وقال الموسوي في بيان تلقته /SNG/،ان “الكتلة الأكثر عددا توافقيا هو بحد ذاته التفافا على الديمقراطية، وغدرا لارادة الشعب”.واضاف ان ذلك يعد “انتصارا لرغبات القوى السياسية لتحقيق مصالحها ...

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