تعثر مفاجئ لريال مدريد يجعل برشلونة وحيداً في الصدارة

2019/12/23 | 01:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي بدون أهداف، خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الليجا.

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