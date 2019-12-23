شاهد.. ملخص مباراة منتخبنا الأولمبي الودية أمام أوزبكستان

2019/12/23 | 01:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خسر منتخبنا الأولمبي امام نظيره الاوزبكستاني بنتيجة 4-2 في مباراة ودية جمعت الفريقين.

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