سلام إبراهيم - نوستولوجيا -1- رفيق يطوف معي في الساحات

2019/12/23 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلام_إبراهيم ٨-;- سنوات مرت يا رفيقي و أخي وخلي وحبيبي "عبد الحسين داخل" ١-;-٩-;-٥-;-٣-;-٢-;-٠-;-١-;-١-;-٨-;- سنوات مرتوأنت معي في القيام والقعود في النوم والأحلامكنا معًا نتظاهرمعًا اعتقلنا عام ١-;-٩-;-٨-;-٠-;-خطفنا من باركما يخطفون المتظاهرين القتلة الجدد هذه الأياممعًا كنا لا نفترقوتركتني وحيدًا مع طيفك أعيشتخيلتك حيا وترى هذه......

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