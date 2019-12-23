2019/12/23 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي انقاد الجميع باستثناء القليلين وراء الجدل حول الكتلة الأكبر (الصحيح: الأكثر عددا)، دون الالتفات إلى أن المادة المعنية لا تنطبق دستوريا على الحالة الراهنة التي يمر بها العراق.طبعا اللاهثون وراء تحقيق تطلعاتهم غير المشروعة من السياسيين محاولين استغفال الشعب، أو بعض الغشماء، وفرض إرادة دولة ولاية الفقيه، يعلمون يقينا إنها لا تنطبق، ويعلمون يقينا إنما هم يكذبون.فلننظر ماذا تقول بالضبط المادة (76)......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ضياء الشكرجي - دستوريا لا علاقة للغط حول المادة 76 بالحالة الراهنة 1/2) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ضياء الشكرجي - دستوريا لا علاقة للغط حول المادة 76 بالحالة الراهنة 1/2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).