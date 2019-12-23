بالصور.. مجموعة من المتظاهرين يقطعون سريع

2019/12/23 | 01:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اقامت مجموعة من المتظاهرين، في ساعات مأخرة من، ليلة امس الاحد، بقطع سريع محمد القاسم وسط العاصمة بغداد.

واظهرت صورا حصلت عليها "العهد

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