الملكي يسقط في فخ التعادل ويهدي الكتالوني صدارة الليجا

2019/12/23 | 01:46 - المصدر: العهد نيوز

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سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي بدون أهداف، خلال مواجهة اتلتيك بيلباو، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الليجا.

والتعادل يرفع

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