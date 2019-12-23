ريال مدريد يعجز أمام بيلباو ويهدي برشلونة لقب الشتاء

2019/12/23 | 01:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعةسقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي بدون أهداف، خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الليجا.وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بنقطتين خلف المُتصدر برشلونة، الذي بات بطلا للشتاء، وارتقى أتلتيك بيلباو إلى 28 نقطة في المركز السابع.أول تهديد في المباراة كان من أصحاب الأرض، حيث تبادل فينيسيوس جونيور الكرة مع زميله كريم بنزيما، لينفرد الشاب البرازيلي بالحارس سيمون، وتصدى حارس بيلباو لتسديدته ببراعة في الدقيقة 11.وكاد توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد، أن يُسجل الهدف الأول لفريقه، حيث انطلق بالكرة من خارج منطقة الجزاء، وراوغ خط الدفاع حتى انفرد بالحارس سيمون وسدد، قبل أن تصطدم الكرة في العارضة في الأفقية في الدقيقة 19.وواصل ريال مدريد، إهدار الفرص حيث استقبل مودريتش الكرة على حدود المنطقة، وسدد بقوة أعلى مرمى حارس بيلباو سيمون في الدقيقة 20.وجاء الرد سريعًا من أتلتيك بيلباو، إذ انطلق إينياكي ويليامز مهاجم الفريق الباسكي، وسدد كرة قوية، تألق الحارس تيبو كورتوا في التصدي لها وتحوليها إلى ركنية في الدقيقة 21.وأرسل الشاب البرازيلي رودريجو جويس جناح ريال مدريد، كرة عرضية من الطرف الأيمن، إلى منطقة جزاء بيلباو، سددها كريم بنزيما بالرأس لكن الحارس سيمون تصدى لها ببراعة في الدقيقة 30.وفي أخطر فرص الشوط الأول، تسلم بنزيما الكرة أمام منطقة جزاء بيلباو، وانفرد بالحارس سيمون وراوغه وسدد لكن لسوء حظه تألق المدافع أوناي نونيز في إنقاذ الكرة من على خط المرمى في الدقيقة 31.وواصل حارس أتلتيك بيلباو سيمون تألقه، إذ تصدى لتسديدة رأسية من كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في الدقيقة 38.وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، ورغم أن ريال مدريد كان الطرف الأكثر خطورة، لكنه فشل في هز شباك الضيوف.ومع بداية الشوط الثاني، واصل الميرنجي الضغط على أتلتيك بيلباو لكن دون أي خطورة حقيقية على مرمى الحارس سيمون، بسبب التكتل الدفاعي للضيوف.وتعرض البرازيلي إيدير ميليتاو للإصابة، إثر تدخل كودرو مهاجم بيلباو العنيف ضده، إذ وضع إصبعه في عينه، ولم يستطع لاعب الميرنجي استمرار اللعب، ليدفع زيدان بناتشو بدلا منه في الدقيقة 58.وفي أول فرصة للبديل ناتشو في المباراة، استغل ركلة ركنية لريال مدريد، وسدد كرة رأسية اصطدمت بالعارضة الأفقية في الدقيقة 59.ودفع زيدان بثاني تبديلاته جاريث بيل بدلا من رودريجو، وأخيرًا أشرك لوكا يوفيتش بدلا من فينيسيوس جونيور.وأرسل جاريث بيل تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى الحارس سيمون في الدقيقة 70.واستمر الحظ في مُعاندة ريال مدريد، إذ سدد البديل يوفيتش كرة رأسية اصطدمت بالقائم الأيمن لسيمون حارس بيلباو في الدقيقة 85.وعانى ريال مدريد في الدقائق الأخيرة، نظرًا للتراجع التام للاعبي أتلتيك بيلباو في منطقة جزائهم، سعيًا للخروج بنقطة التعادل من معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو" وهو ما نجحوا في تحقيقه في النهاية.

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