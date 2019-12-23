اصابة العشرات بتصادم 60 سيارة في الولايات المتحدة

2019/12/23 | 02:17 - المصدر: العهد نيوز

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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، إصابة العشرات في حادث مروري نتج عن تصادم أكثر من 60 سيارة على طريق سريع في ولاية

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