بالصور .. محتجون يقطعون سريع محمد القاسم وسط بغداد

2019/12/23 | 02:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اقدم العشرات من المحتجين في العاصمة بغداد، الاثنين، على قطع طريق سريع محمد القاسم بالاطارات المشتعلة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المتظاهرين المحتجين اقدموا، على قطع طريق سريع محمد القاسم وسط العاصمة بغداد، واحرقوا الاطارات عليه.

بغداد اليوم - بابل

افاد مصدر امني، الاثنين، باعتقال الناشط الكربلائي فاضل الغزي في بابل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الناشط الكربلائي فاضل الغزي اعتقل من قبل قوة مجهولة في بابل اثناء عودته من الناصرية".

وفي يوم الجمعة ال

بغداد اليوم - الديوانية

أفاد مصدر امني، الاحد، بان محتجين اقدموا على قطع جسر الديوانية - النجف، احتجاجا على الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عددا من من المحتجين قطعوا الطريق السريع الواصل بين البصرة وبغد

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني من داخل محافظة ديالى، اليوم الاحد، بتجدد الاشتباكات العشائرية في ابي صيدا شمال شرق المحافظة

وقال المصدر ان "الاشتباكات العشائرية في ابي صيدا تجددت بعد هدوء نسبي استمر ساعات ".

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