توقعات الأبراج: الإثنين 23 ديسمبر 2019

2019/12/23 | 02:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / توقعات الأبراج ليوم الإثنين 23 كانون الأول/ ديسمبر 2019: الحمل 21 آذار – 19 نيسان عزيزي برج الحمل،لأول مرة خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف حرجة.استراتيجية الحلول التي تنتهجها في المعتاد لا تحسن من الأمور، مهما حاولت مرارًا وتكرارًا.كنوع من التغيير، حاول التخلي عن تلك الأنماط الاعتيادية واتخذ […]

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