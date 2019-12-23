وظائف إدارية وفنية بجامعة الملك فيصل .. تعرف عليها

2019/12/23 | 03:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت جامعة الملك فيصل عن توفر (54) وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والسعوديات ممن تتوفر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة وذلك وفق التفاصيل أدناه.مدير الإدارة الفنية (للرجال) – مدير إدارة الشؤون الإدارية (للرجال) – مستشار قانوني (للرجال والنساء) – طبيب بيطري (للرجال) – مصمم نظم أول (للرجال والنساء) – أخصائي زراعي (للرجال والنساء) […]

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