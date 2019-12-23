2019/12/23 | 03:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / على الرغم من فوائد الكاجو الصحية المذهلة وقيمته الغذائية الفريدة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب بعض الآثار الجانبية التي يجب معرفتها لتوخي الحذر، تابع المقال التالي لمعرفة اضرار الكاجو .اضرار الكاجو يحتوي الكاجو على 5 جرامات من البروتين لكل أونصة وهو مصدر للدهون الجيدة، مما يجعله خيارًا صحيًا للوجبات الخفيفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اضرار الكاجو .. احذر من الإفراط في تناوله لتجنب تلك المخاطر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اضرار الكاجو .. احذر من الإفراط في تناوله لتجنب تلك المخاطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).