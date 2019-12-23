رسالة موجعة من حفيد مفتي السعودية لـ ” ضاحي خلفان”

2019/12/23 | 03:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وجّه صالح بن عبد الله حفيد مفتي السعودية السابق عبد العزيز بن باز رسالة قاسية لضاحي خلفان النائب السابق لشرطة دبي.وكتب بن باز قائلا : ” يا ضاحي خلفان ، لا تخاف ..أردوغان يمثل تهديد للخونة فقط و يمثل تطمين لشرفاء القوم “.وكان خلفان قد كتب على حسابه في تويتر […]

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