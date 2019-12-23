علمياً.. التسامح ينعش صحة الإنسان

2019/12/23 | 03:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أفاد تقرير نشره موقع “WebMD”، بأن التسامح ونسيان الإساءة أو الذكريات المؤلمة يجلب فوائد صحية.في التفاصيل، قال البروفيسور لورين توسان، أستاذ علم النفس بجامعة لوثر، بولاية أيوا: “إن تخلي الشخص بملء إرادته عن الشعور السلبي وتجنب أي مناقشات عدائية مع من يتسبب لهم في أذى، يعد سلوكاً إيجابياً”.وأضاف توسان، الذي شارك […]

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