للطلاب.. مشروب سحري لـ رفع التركيز وتحسين صحة الدماغ

2019/12/23 | 03:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بدخول فترة الامتحانات، يحتاج العديد من الطلاب إلى درجة أعلى من التركيز للحفاظ على قدرتهم في المذاكرة، كشف موقع “health line” عن مشروب سحري ينشط خلايا المخ.يحتوي المشروب على الزنجبيل الغني بالعديد من مضادات الأكسدة الفعالة في تحسين صحة الدماغ، بالإضافة لاحتواء الشاي الأخضر على عناصر غذائية مهمة تعمل على تنبيه الدماغ […]

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