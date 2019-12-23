أردوغان: تركيا لن تتراجع عن خطواتها في سوريا وليبيا

2019/12/23 | 05:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، أن بلاده لن تتراجع عن خطواتها في سوريا ولا عن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع ليبيا، مشيرا إلى أن تركيا ليس في نيتها «افتعال المشاكل» مع أي أحد.وقال أردوغان في كلمة ألقاها في مدينة كولجك بمحافظة قوجه ايلي الشمالية: «تركيا ليس لديها النية لافتعال مشاكل مع أحد أو اغتصاب حقوق أي كان»، مشددا على أنه «لا يوجد في مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع ليبيا ما يتعارض مع قوانيننا أو القانون الدولي».وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده «ستقيم كافة الإمكانيات التي من شأنها تعزيز البعد العسكري للمساعدات التركية لليبيا برا وبحرا وجوا».ووصل أردوغان إلى مدينة كولجك للمشاركة في احتفال تقيمه البحرية التركية، لإطلاق «بيري رئيس»، أول غواصة محلية الصنع، في أحواض بناء السفن بالمدينة.وجرى بناء الغواصة في إطار مشروع محلي، يهدف إلى المساهمة في زيادة قدرات البحرية التركية وتطوير الصناعات الدفاعية في مجال صناعة الغواصات.ومن المقرر أن تدخل الغواصة «بيري رئيس» الخدمة عام 2022، على أن يتم تشغيل الغواصات الخمس الأخرى، والتي تستمر أعمال بنائها في إطار المشروع المذكور، اعتبارا من عام 2027، ما يضمن رفع جاهزية وقدرات البحرية التركية.

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