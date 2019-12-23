الصناعة تعلن صرف الرواتب المدخرة لموظفي معامل سمنت

2019/12/23 | 05:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيوجه وزير الصناعة والمعادن، صالح عبد الله الجبوري، أمس الأحد، بصرف الرواتب الاسمية والمخصصات المدخـرة لإعداد أخرى من موظفي الشركة العامة للسمنت العراقية في المناطق المحررة بعـد ورود سلامة موقفهـم الأمنـي من جهـاز الأمن الوطني.وذكر المكتب الاعلامي للوزير،في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، أن «الوزارة فاتحت وزارة المالية لإطلاق وصرف الرواتب المدخرة لـ {313} موظف في الشركة العامة للسمنت العراقية موزعين بواقع {292} موظف في معمل سمنت القائم للسنوات من {2016 لغاية 2019} و {14} موظف في معمل سمنت كبيسة للسنوات من {2016 ولغاية 2018} و{7} موظفين في معمل سمنت الفلوجة للسنوات {2016 و 2017}».وأضاف أن «الوزارة وبتوجيه ومتابعة مباشرة من الوزير تولي اهتماماً بالغاً لإكمال منح التصاريح الأمنية لموظفـي شركات ومعامل الوزارة، في المدن المحـررة كافة لغـرض صرف رواتبهـم المتراكمـة ومنحهـم مستحقاتهـم الماليـة».

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