وزارة العمل السعودية تعلن عن مفاجأة بخصوص التأشيرات

2019/12/23 | 06:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / رقم كبير وغير متوقع ووصف بالمفاجأة في المملكة العربية السعودية حيث قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إن الوزارة أصدرت خلال العام الجاري مليونا و200 ألف تأشيرة، مقارنة بـ600 ألف تأشيرة فقط صدرت العام الماضي 2018.جاء ذلك خلال حفل مرور 15 عاماً على تأسيس لجنة شباب الأعمال، الذي أقيم اليوم […]

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