الموت يفجع ابنة الفنانة هيفاء وهبي

2019/12/23 | 06:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشرت زينب نصر فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، نعيا عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.وأعلنت ابنة الفنانة هيفاء وهبي، من خلال النعي، عن وفاة جدها من والدها، وذلك حسب صحيفة “الوطن” المصرية.وقالت: “فقدت اليوم جدي ..فقدت اليوم قدوتي ..فقدت أعز الناس على قلبي ..فقدت الشخص اللي كبرت وتربيت […]

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