استهداف منزل قيادي في الحشد ومدرسة اهلية قي ميسان صاروخ قاذفه RBG7 “صور”.

2019/12/23 | 07:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر امني في ميسان ان المحافظة شهدت عدة انفجارات .واضاف ” تم اطلاق صاروخ قاذفه RBG7 من قبل مجاميع مسلحة مجهولة على منزل احد القياديين في الحشد الشعبي […]

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