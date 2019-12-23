2019/12/23 | 07:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب احمد الجبوري : الرئيس برهم صالح ملتزم بخيار الشعب والمرجعية في عدم تكليف قصي السهيل رغم الضغوط الكبيرة واياك والاسنقالة. هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/23 | 07:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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