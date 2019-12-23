“لجين عمران” تثير ضجة حول الزواج في السعودية

2019/12/23 | 07:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أثارت الإعلامية السعودية، لجين عمران، ضجة واسعة على مواقع التواصل في السعودية، بعدما انتقدت طريقة الزواج “التقليدية” في المملكة.وكتبت “عمران” في تغريدة نشرتها عبر حسابها في “تويتر”، أن “بعض العوائل تخطب لولدها عروس مو من اختياره ويتعرف عليها لأول مرة في ليلة الزواج”.ما زلنا نرى بعض العوائل تخطب لولدها عروس مو […]

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