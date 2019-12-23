فيديو : الرغوة تغطي شوارع إسبانيا بعد عاصفة عنيفة

2019/12/23 | 07:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تحطمت أمواج قوية على كورنيش غاليسيا شمال غرب إسبانيا ليلة الأحد لتخلق كمية هائلة من الرغوة التي امتدت إلى الشوارع الرئيسية، بعد أن ضربت عاصفتان قويتان شبه الجزيرة الأيبيرية.وأدى وصول العاصفة فابيان السبت، إلى رياح عاتية وأمطار غزيرة على المنطقة ، كما بدأت العاصفة إلسا، التي ضربت شبه الجزيرة الإيبيرية، الأربعاء في […]

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