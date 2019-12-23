بدون انترنت يمكنك تصفح “جوجل كروم” بعد الان

2019/12/23 | 07:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بواسطة محمد فارس © القيادي التحديث الجديد لـ “غوغل كروم” يجعله يعمل بدون إنترنت أفادت تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا، أن التحديث الجديد من شركة غوغل لمتصفحها عبر الإنترنت غوغل كروم يجعل من الممكن الاستفادة منه حتى لو انقطع الإنترنت.موقع “إنغادجيت” التقني، أشارت إلى أن التحديث الجديد لغوغل كروم يأتي بتقينات […]

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