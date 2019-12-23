2019/12/23 | 07:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اطلق مصرف الرافدين دفعة جديدة من المشمولين سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم الاثنين انه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 1500 موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية.

وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يطلق دفعة جديدة من المشمولين بسلف 25 مليونا لموظفي الدولة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يطلق دفعة جديدة من المشمولين بسلف 25 مليونا لموظفي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).