السعودية: 3 سجناء رأي بارزين يعلنون الإضراب عن الطعام

2019/12/23 | 07:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال تجمع حقوقي بالسعودية، إن 3 سجناء رأي بارزين، أعلنوا إضرابهم عن الطعام، احتجاجًا على “انتهاكات” بحقهم.جاء ذلك حسب ما أورده حساب “معتقلي الرأي” عبر تويتر، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات بشأن الأمر، والتي تنفي عادة ممارسة أية انتهاكات بحق المحتجزين لديها.وأوضح الحساب أن “الناشط خالد العمير شرع […]

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