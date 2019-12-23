انطلاق عملية عسكرية لمطارة داعش جنوب غرب الموصل

2019/12/23 | 07:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انطلقت فجر اليوم الاثنين عملية عسكرية واسعة في جزيرة الحضر جنوب غرب مدينة الموصل لمطادرة عناصر تنظيم داعش الذي نشطوا في الاونة الاخيرة في بعض المناطق داخل محافظة محافظة نينوى.

ويشارك في العملية اللواء 44 واللواء 25 في الحشد الشعبي، واللواء 21، و43 في الجيش العراقي، وفوج الرعد حشد الحضر والهندسة الميدان والهندسة العسكرية لهيئة الحشد الشعبي.

وابلغ عسكري مسؤول شفق نيوز، بأن الهدف من العملية التي انطلقت فجر اليوم جزيرة الحضر والمناطق المحيطة بها ومطارة فلول تنظيم داعش

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