الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف الموظفين

2019/12/23 | 07:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، دفعة جديدة من المشمولين بسلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين (5 ، 10 ، 15، 20، 25) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد".

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