العراق يعلن فرصة استثمارية لزراعة مليون دونم

2019/12/23 | 08:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري عن فرصة استثمارية لزراعة مليون دونم في عدد من المحافظات

وقال الشمري في بيان صحفي اليوم ان : العراق بدا بانجاز نوعي هو تحويل مسار نهر الفرات وتغذية نهر دجلة بجهود وكفاءات عراقية وتم تحويل بحيرة الثرثار لبحيرة الرزازة ومن ثم تغذية نهر الفرات وهي ظاهرة لم يشهدها العراق

سابقا.

واضاف قائلا: سيتم الاعلان خلال الايام القليلة المقبلة عن فرصة استثمارية لزراعة مليون دونم معتمدة على الابار الارتوازية في المثنى والنجف واخرى في الانبار وكربلاء وواسط بالاعتماد على المياه الجوفية دون الحاجة للنهرين عبر اكثر من 90 الف بئر في هذه المحافظات وهذه الخطوات تسجل للوزارة مع اللجنة النيابية .

واوضح انه : سيتم احالة فرصة استثمارية اخرى لتربية الاسماك على ضفاف النهر الثالث /المصب العام/ بنزال 40 متر على جانبي النهر مع فحص الاسماك للتجربة وتبين ان المياه صالحة للزراعة وتربية الاسماك للاستهلال البشري مع احالة 500 الف دونم على طول المصب العام يمينا ويسارا.

واشار الشمري الى تاهيل السدود بجهود وكفاءات عراقية والتي كانت مهددة منها سدود الموصل ودربندخان والرمادي والورار والفلوجة وتاهيلها من قبل وزارة الموارد المائية دون تبعات مالية اضافية ودون اي استشارة خارجية مع انجاز ناظم ابو صخير بجهود الوزارة مع اضافة ولاول مرة 9 مشاريع استصلاح متوقفة منذ 2014 لحد الان وهي في الفرات الاوسط /حلة - كفل / و/ حلة - شنافية/ وتم معالجتها وسيتم استزراعها قريبا جدا .

وتابع بالقول : تم استصلاح 36 الف دونم في الديوانية - الشافعية وستباشر

بالزراعة العام المقبل .

وبين الشمري ان العراق كان في السنوات السابقة يزرع من مليون الى

مليون و500 الف طن من محصول الحنطة و500 الف طن من الشعير

والان وبمعاونة وزارة الموارد المائية تم استزراع اكثر من 5 مليون طن من الحنطة واكثر من مليون و500 الف طن من الشعير واعلن العراق الاكتفاء الذاتي من المحصولين وهو انجاز لم يحصل سابقا .

واكد ان العراق لم يشهد استزراع 700 الف دونم لمحصول الشلب

وبفضل الجميع تم استزراع اكثر من هذه المساحة في المحافظات

المرخصة لزراعته في النجف والديوانية وجزء من بابل وجزء من ديالى

والكوت والعمارة بنسبة قليلة جدا وادخل هذا المحصول في البطاقة

التموينية اضافة لدرء خطر الفيضان والتقليل من اضراره في عدد من

المحافظات

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