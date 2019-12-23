منع دخول موظفي أم قصر وانتشار أمني مكثف وسط البصرة

2019/12/23 | 08:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قطع محتجون طريق خور الزبير بإتجاه مدينة ام قصر جنوبي محافظة البصرة.

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