المتظاهرون يقطعون الجسور الست الرئيسة في الناصرية

2019/12/23 | 08:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قطع متظاهرون، صباح اليوم الأثنين، الجسور الست الرئيسة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

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