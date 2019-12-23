2019/12/23 | 08:40 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء صهيوني في محيط دمشق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/23 | 08:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء صهيوني في محيط دمشق) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء صهيوني في محيط دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).