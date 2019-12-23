2019/12/23 | 08:44 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقتل جندي أمريكي في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
أعلن الجيش الأمريكي في بيان له صباح اليوم، أن أحد عناصره لقي مصرعه خلال عملية في أفغانستان.
ولم يكشف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقتل جندي أمريكي في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقتل جندي أمريكي في أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).