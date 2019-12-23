مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

2019/12/23 | 08:44 - المصدر: سومر نيوز

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أعلن الجيش الأمريكي في بيان له صباح اليوم، أن أحد عناصره لقي مصرعه خلال عملية في أفغانستان.

ولم يكشف...

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