الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف الـ 25 مليون دينار لموظفي الدولة

2019/12/23 | 09:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الاثنين (23 كانون الاول 2019)، اطلاق دفعة جديدة من سلف الـ 25 مليون دينار لموظ...





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