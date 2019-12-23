حسين بلالوفي - الجزائر: بعد عشرة أشهر، أين وصل الحراك؟ وما أفُقُه؟

2019/12/23 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_بلالوفي بعد عشرة أشهر من الاحتجاجات الشعبية واسعة النطاق، بات الوضع السياسي الجزائري مطبوعا بسمتين رئيسيتين متناقضتين.أولهما إجراء اقتراع 12 ديسمبر/كانون أول 2019 الذي شهد انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية.وثانيهما استمرار حركة الاحتجاج الشعبية (الحراك) ضد النظام وتعزيزها.تؤكد هاتان الحقيقتان حالة توازن القوى النسبي بين القوتين المتصارعتين منذ 22 فبراير 2019.لكن ما حقيقة توازن القوى هذا؟ م......

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