كارل ماركس - رأس المال: الفصل الخامس

2019/12/23 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كارل_ماركس (ليشتري الرأسمالي قوة العمل بغية استعمالها) (*).واستعمال قوة العمل هو العمل ذاته.إن شاري قوة العمل يقوم باستهلاك هذه القوة بجعل بائعها يعمل.وبذلك يصبح هذا الأخير قوة عمل فاعلة، يصبح عامة بالفعل (actu) بعد أن كان ذلك كامناً فيه بالقوة (potentia) ليس إلا.ولكي يعاود عمله الظهور في سلعة من السلع، يتعين عليه أولا، أن ينفق هذا العمل على قيم استعمالية، أشياء كفيلة بإشباع حاجات من نوع ما.لذا فإن ......

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