خديجة المنبهي - في الذكرى الثانية والأربعين لاغتيال سعيدة المنبهي

2019/12/23 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خديجة_المنبهي تمر السنون تتسارع العقود، يلاحقني العجز، يلازمني وتغدو كتابة هذه الكلمة مخاضاً عسيراً.ماذا عساي أقول لك في هذه الذكرى الأليمة والعزيزة علينا في نفس الوقت.عزيزة هي هذه الذكرى لأن ذكراك لم يطلها النسيان رغم مرور الزمن.سعيدة، كنت حاضرة بنضالك وتضحيتك وما تزالين حاضرة في قلب شعبك وفي قلب كل المناضلين الأحرار.سعيدة، في كل يوم يغدو تغييبك القسري أكثر إيلاماً يتملكني الإحساس بحرمان وقهر لا يحت......

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