"هيونداي" تطوّر سيارة طائرة

2019/12/23 | 09:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت شركة "هيونداي" عن عزمها تقديم نموذج لسيارة طائرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى استثمارات مليارات الدولارات في وسائل النقل المستقبلية.

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