2019/12/23 | 09:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تشهد ضفة أطلق عليها «شاطئ التحرير»، تمتد لنحو نصف كيلومتر على نهر دجلة على مقربة من ساحة التحرير في قلب بغداد، نشاطات فنية ورياضية وترفيهية ينظمها شباب حقبة ما بعد نظام صدام المخلوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("شاطئ التحرير".. متنفس المتظاهرين في مكان كان محظوراً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("شاطئ التحرير".. متنفس المتظاهرين في مكان كان محظوراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).