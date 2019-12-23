ارتفاع عدد وفيات بركان نيوزيلندا

2019/12/23 | 09:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت شرطة نيوزيلندا، الاثنين، أن أحد المصابين من جراء ثوران بركان في وقت سابق هذا الشهر توفي في مستشفى بمدينة أوكلاند ليرتفع العدد الرسمي لضحايا البركان إلى 17 شخصا فضلا عن بقاء شخصين آخرين في عداد المفقودين.

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