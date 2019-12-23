هيونداي تطوّر سيارة طائرة

2019/12/23 | 09:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة “هيونداي” عن عزمها تقديم نموذج لسيارة طائرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى استثمارات مليارات الدولارات في وسائل النقل المستقبلية.وستعرّف الشركة الكورية الجنوبية في السادس من يناير القادم الجمهور على مركبتها “باف”، ولكنها لم تقدم مزيدا من المعلومات الخاصة بمركبتها الطائرة، باستثناء إشارتها إلى أهميتها في النقل عبر المدن المزدحمة،

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