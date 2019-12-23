شملت الخضراء والقادسية والجادرية.. رؤساء كتل يتجاوزون على 100 عقار ومطالبات بفتح الملف

2019/12/23 | 09:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر سياسي، الاثنين، عن تجاوز رؤساء كتل واحزاب نافذة على اكثر من 100 عقار وسط بغداد، وفيما بين ان هناك احزاب تشغل مبان من دون عقد ايجار، طالب الجهات المختصة بفتح هذا الملف فورا.

يتبع..

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