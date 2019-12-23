امانة بغداد تعلن المباشرة بإصلاح تخسفين عملاقين شمالي العاصمة

2019/12/23 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت أمانة بغداد، الإثنين (23 كانون الأول 2019)، المباشرة بإصلاح تخسفين عملاقين شمال العاصمة بغداد.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "كوادرها في بلدية الاعظمية، باشرت بإصلاح تخسفين عملاقين، في أحد خطوط المجاري الرئيسية ضمن منطقة الوزيرية".

وأضافت أن "التخسف الاول يقع ضمن حديقة الام، بطول 95 متراً وعمق 4 أمتار تحت الارض قطر الأنبوب 1 متر".





وأوضح البيان أن "الخسف الآخر، طوله 55 متراً وعمق 4 أمتار تحت الارض وبقطر 1 متر للأنبوب".





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وقال مدير عام هيأة حقوق الانسان

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