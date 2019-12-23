اليوم.. فريق الشرطة على موعد مع الشباب السعودي في البطولة العربية

2019/12/23 | 09:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض فريق الشرطة في الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين مباراة مهمة ضمن منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، عندما يلاقي فريق الشباب السعودي في ذهاب ربع نهائي البطولة ، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية .

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