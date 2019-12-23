نائب أردني: الملك يتعرض لحملة تحريضية من “اللوبي الصهيوني”

2019/12/23 | 09:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ كشف رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني، النائب يحيى السعود، عن تعرض الملك عبد الله الثاني لحملة تحريضية يقودها “اللوبي الصهيوني”، بسبب مواقفه الأخيرة من المسجد الأقصى، واعتداءات الاحتلال المتواصلة عليه.وأكد السعود، في تصريح لـ”الخليج أونلاين”، أن الملك الأردني يقف في وجه الولايات المتحدة، و”أمام العدوان والسلطنة الصهيونية العالمية”، لذلك “يتعرض في كل […]

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